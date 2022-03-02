Kavas ne demek? Kavas anlamı ne?
Haberler.com, Osman Demir - Yaşam
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan kavas, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, kavas ne demek? Kavas anlamı ne? İşte, kavas kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen kavas kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, kavas anlamı ne? Kavas ne demek?
KAVAS NE DEMEK?
1.
elçiliklerde ya da konsolosluklarda çalışan, özel giysili koruma görevlisi.
2.
TARİH TERİMİ:
Osmanlı döneminde, önemli bir makamı ya da o makamdaki yöneticiyi koruyan silahlı görevli.