Kavas ne demek? Kavas anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen kavas kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, kavas anlamı ne? Kavas ne demek?

KAVAS NE DEMEK?

1.

elçiliklerde ya da konsolosluklarda çalışan, özel giysili koruma görevlisi.

2.

TARİH TERİMİ:

Osmanlı döneminde, önemli bir makamı ya da o makamdaki yöneticiyi koruyan silahlı görevli.