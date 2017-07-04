Kavakcı, Konrad Adenauer Stiftung Derneği Heyetiyle Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Sven-Joachim Irmer, Göç ve İltica Koordinatörü Christina Krause ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



AK Parti Genel Merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



Alınan bilgiye göre, görüşmede Kavakcı, Suriye'de 6 yıldır yaşanan krizin bölgeyi yıprattığını, Türkiye'nin, uyguladığı "açık kapı politikası" ile din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada yaşama vurgusu yaptığını ifade etti.



15 Temmuz darbe girişiminin de gündeme geldiği görüşmede Kavakcı, FETÖ'nün yapısı ve örgütlenme biçimi ile 40 yıldan fazla bir süredir ülkenin kurumlarına sızdığını anlatarak böyle bir örgütün temizlenmesi için yapılması gerekenleri dile getirdi.



Kavakcı, ifade özgürlüğü konusunda da gazetecilerin hukuktan üstün olmadığını vurgulayarak terör propagandasının ifade özgürlüğüne sığmadığına dikkati çekti.



Terör örgütü YPG/PYD'nin de gündeme geldiği görüşmede, "iyi terörist" olmadığını ifade eden Kavakcı, Reagan döneminde Taliban'ın özgürlük savaşçısı olarak görülerek Beyaz Saray'da ağırlandığını, sonraki başkanlar döneminde ise birdenbire baş düşman ilan edildiğini anımsattı. Kavakcı, hiçbir terör örgütüne asla güvenilmeyeceğine vurgu yaptı.



Kavakcı, terör örgütü PKK'nın çatışmasızlık sürecini kendi lehine kullanarak şehirlere yığınak yaptığını ve haziran seçimlerinin ardından çukur eylemleri ile terör saldırılarını tekrar başlattığını anlattı.



Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerin önemini vurgulayan Kavakcı, bunun için açık ve dürüst bir şekilde iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.



Görüşmede, iletişim kanallarını açık tutma kararı alındığı öğrenildi.