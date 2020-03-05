Kavak'ta Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

05.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:10

Kavak'ta çiftçilere yönelik şeker pancarı yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Şeker Fabrikası iş birliğinde gerçekleştirilen toplantı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tekniker Ramazan Akcan Konferans ve Seminer Salonunda yapıldı.

Çarşamba Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Sezgin Öncü, toplantıda yaptığı konuşmada, fabrikalarının bu yıl içinde çalışmaya başlayacağını, bunun için ham madde temini çabası içinde olduklarını söyledi.

Şeker pancarının bir çapa bitkisi olduğunu vurgulayan Öncü, ekim yapılacak toprağın hazırlanması, ekimi, çapası, bakımı ve sökümü ile teslimatı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öncü, şeker pancarı ekiminde üreticilere tohum ve gübre desteği de verileceğini kaydetti.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA