Kavak'ta koronavirüs tedbirleri Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadelede tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadelede tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Şenay, yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirlere uyulması halinde hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağına inandığını ifade etti.

Koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Kaymakam Şenay, "Başta doktorlarımız ve sağlık personelimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz, birim amirlerimiz ve muhtarlarımızın mesai mefhumu bitmiştir. Tüm kamu görevlileri başta şahsım olmak üzere bu aziz milletimizin emrindeyiz. Özellikle yaş grubu itibariyle risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların olayın ciddiyetini görmelerini ve alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz." dedi.

Restoranlar ve tüm lokantalar ile pastane ve benzeri iş yerlerindeki oturma alanlarının tedbir olarak kapatıldığına dikkati çeken Şenay, bu yerlerde sadece paket servisi yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA