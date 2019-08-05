Kavak'ta berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

Kavak'taki berber ve kuaförlerde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na günler kala müşteri yoğunluğu nedeniyle hafta sonu tatilinde de iş başında olduklarını belirten berber Mert Şakar, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi.

İş yoğunluğu dolayısıyla müşteriler arası randevu sistemi uygulamaya başladıklarını ifade eden Şakar," Kurban Bayramı dolayısıyla berber ve kuaförlerde müşteri yoğunluğu yaşıyoruz. Berberler olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için randevu uygulamasına da geçtik. Müşterinin telefon numarasını alıyoruz. Sırası geldiğinde haberdar ediyoruz. Hiç beklemeden özellikle saç, sakal düzeltme tıraşını oluyor. Randevu uygulaması ile daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Yalnız 7 yaş altı çocuklar ile 65 yaş üstü yaşlılarımıza randevu değil öncelik veriyoruz." dedi.

Kurban Bayramı sabahına kadar iş başında olacaklarını ifade eden Şakar, "Müşteri yoğunluğu sadece bayramlarda yaşanıyor. Biz berber ve kuaförler de müşterimizi memnun edebilmek için günün geç vakitlerine kadar hiç dinlenmeden ayakta çalışıyoruz. Müşteri bize sadece bayramlarda değil her zaman gerekli. Bunun da bilincindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA