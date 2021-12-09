Kavak'ta "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" semineri düzenlendi - Haberler
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Kavak'ta "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" semineri düzenlendi

Kavak'ta
AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" kapsamında seminer düzenlendi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi" kapsamında seminer düzenlendi.

Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım seminerinin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük yaptı.

Seminerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy ve Ar-Ge Proje Sorumlusu İrfan Gümüş, program ve gündem kapsamında hazırlanan ve il genelindeki okullarda yürütülecek "Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim", "Kardeş Okullar" ve "İmece" projelerinin uygulama aşamaları hakkında bilgi verdi.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selim Kurtoğlu, Şube Müdürü İsmail Uzun ile okul müdürleri ve yardımcıları katıldı.

Kavak'ta Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi semineri düzenlendi

Kavak'ta Benim Okulum Okul Merkezli Gelişim Projesi semineri düzenlendi

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AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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