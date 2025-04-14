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Katy Perry uzaya çıktı mı?

Katy Perry uzaya çıktı mı?
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ABD'li şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya 10 dakikalık bir yolculuk gerçekleştirdi. Peki, Katy Perry uzaya çıktı mı?

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi hit şarkılarla dünya çapında ün kazanan Katy Perry, uzay yolculuğuyla gündeme geldi. Perry, tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla birlikte Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıktı. Katy Perry uzaya çıktı mı?

KATY PERRY UZAYA ÇIKTI MI?

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı. 10 dakika süren ziyaretin ardından Katy Perry ve 5 kadın uzaydan döndü. Ünlü şarkıcının dünyaya ayak basar basmaz eğilip toprağı öpmesi dikkat çekti.

10 DAKİKA SÜRDÜ

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketleyapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve Karman Hattı'nın biraz üstüne çıkan New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı. Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katılacak. Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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