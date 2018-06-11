Silahlı Saldırganlar Katolik Rahibi Ayin Sırasında Öldürüp Motosikletle Kaçtı

Filipinler'de emniyetten yapılan açıklamada Rahip Richmond Nilo'nun, Zaragoza şehrindeki hizmet verdiği şapelde pazar ayini sırasında iki silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

ŞAPELİN PENCERESİNDEN ATEŞ EDİP MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Şapelin penceresinden içeriye ateş eden saldırganların, motosikletle kaçarak olay mahallinden uzaklaştığı ifade edildi.

ÖZEL POLİS BİRİMİ KURULDU

Saldırganların yakalanması ve olayın ayrıntılı olarak soruşturulması için özel bir polis biriminin kurulduğu kaydedildi.

3'ÜNCÜ RAHİP CİNAYETİ

Filipinler Katolik Rahipler Konferansı cinayeti kınarken, Rahip Nilo'nun öldürülmesinin ülkede son aylarda işlenen üçüncü rahip cinayeti olduğuna dikkat çekildi.