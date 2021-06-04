Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı Şırnak'ta bulunan kar sularından beslenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayının etrafında silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı.

Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı

ŞIRNAK - Şırnak'ta bulunan kar sularından beslenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayının etrafında silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan onlarca çocuk kar sularından beslenen Habur Çayında yüzmenin keyfini yaşıyor. Yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle beraber Habur Çayında yüzmeye çalışan çocuklar buz gibi kar sularında gün boyu eğleniyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan turistlik köyleri andıran köy muhteşem doğası ve suyuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar suda yüzen çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Volkan Gökçe isimli çocuk serinlemek için Habur Çayı'na geldiklerini söyledi. Gökçe, "Her yıl bu aylarda buraya geliyoruz. Köyümüzden geçen su çok serin ve güzel, havalar çok sıcak bu yüzden yüzüyoruz. Çok eğleniyoruz" dedi.

Servet Ermağan adındaki çocuk ise tek isteklerinin havuz olduğunu belirterek, "Habur çayında yüzüyoruz. Bizimde bir havuzumuz olsun istiyoruz. Köyümüzde bir havuz yapılırsa burada yüzeriz" diye konuştu.

Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı
Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı
Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı
Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
Haziran ayında Rize'ye kar yağdı, görenler telefona sarıldı
Haziran ayında Rize'ye kar yağdı, görenler telefona sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İlker Kaleli Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:04:23. #1.14#

title