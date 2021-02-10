Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
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Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)

10.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:13
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)

MUTLULUKLARI YARIM KALDISerik'te, kazada yaşamını yitiren Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinin, doğacak olan bebekleri nedeniyle yaşadıkları sevincin görüntülerini paylaştıkları ortaya çıktı.

MUTLULUKLARI YARIM KALDI

Serik'te, kazada yaşamını yitiren Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinin, doğacak olan bebekleri nedeniyle yaşadıkları sevincin görüntülerini paylaştıkları ortaya çıktı. Sevgi Ateş'in eşine hamile olduğunu müjdelemek için bir sürpriz hazırladığı ve bunu da klip haline getirdiği öğrenildi. Görüntüde eşinin kendisine bir kutu içerisinde bebek müjdesi verdiği anlarda görülen Harun Can Ateş'in yaşadığı mutluluk, eşinin cep telefonu kamerasına yansıdı.Başka bir görüntüde ise çiftin bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek amacıyla düzenlenen partide yaşadıkları mutluluk yansıdı. Çift içerisine renkli konfeti konulmuş balonu patlatarak, çocuklarının cinsiyetini öğrendikleri anlarda birbirine sarılıp kutlama yaptı. Çiftin bebeklerinin ultrason fotoğrafını birlikte tutarak çektikleri diğer bir görüntü ise görenlerin yüreğini burktu. Yıllardır süren aşklarını dünyaya gelecek bebekleriyle ikiye katlamaya hazırlanan Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinin, ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. 


Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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