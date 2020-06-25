Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı
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Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20 lansmanında göreceğimiz katlanabilir telefonlardan biri olacak. Şirketin bu yılın başlarında çıkardığı ikinci katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip'in 5G sürümü son olarak Weibo'da ortaya çıktı.

Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı
25.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:18

Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20 lansmanında göreceğimiz katlanabilir telefonlardan biri olacak. Şirketin bu yılın başlarında çıkardığı ikinci katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip'in 5G sürümü son olarak Weibo'da ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Flip teknik özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 5G Ne Zaman Çıkacak?

Samsung, yaklaşan Unpacked etkinliğinde amiral gemisi telefonlar Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus/Ultra'nın yanı sıra katlanabilir akıllı telefonlar Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G'yi tanıtacak. Etkinlik tarihi 5 Ağustos; o zamana kadar sızıntıların ardı arkası kesilmeyecek. Son olarak katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Çin'in popüler sosyal platformu Weibo'da popüler bir hesap olan Digital Chat Station, cihazın donanımına ilişkin paylaşımda bulundu. Telefon öne çıkan özelliklerini öğrenmiş olduk.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Özellikleri

Paylaşımda, Qualcomm Snapdragon 865 Plus dikkat çekiyor. Daha önce Geekbench'te görünen telefonun Snapdragon 865 işlemci ile geleceği ortaya çıkmıştı ancak son rapor telefonun 3.09GHz hızda çalışan Snapdragon 865+ işlemciden güç alacağını gösteriyor. 6.5 inç 2636 x 1080 piksel çözünürlüğe çıkabilen AMOLED ekranıyla dikkat çekecek telefon, 12 megapiksel ana, 10 megapiksel ikincil sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak. Önde, selfie çekimi ve görüntülü aramalar (konuşmalar) için 12 megapiksel kamera olacak. Telefon, 2500 mAh ve 704 mAh kapasiteli bataryadan oluşan çift batarya kurulumundan güç alacak, batarya 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Kaynak: Tamindir

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