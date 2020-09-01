Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş
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Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş

İZMİTte eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un katil zanlısı evine misafirliğe gelen E.D. çıktı.

01.09.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:30

İZMİTte eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un katil zanlısı evine misafirliğe gelen E.D. çıktı. E.D.'nin cinayetin ardından koşarak evden çıkması ve kendisini bekleyen otomobile binmesi ise güvelik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.  

Bu sabah yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir kişinin, kendisini bekleyen otomobile koşarak bindiği görüldü. Görüntülerden yola çıkan polis, E.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda da katil zanlısının şüpheli olduğu saptandı. 

E.D.'nin dün akşam Şensoy'un evine misafir olarak geldiği, ikilinin, sabaha kadar sohbet ettiği, sabah saat 11.00 sıralarında cinayetin işlendiği ardından da şüphelinin evden koşarak çıkıp, kendisini bekleyen otomobile bindiği tespit edildi.  

Öte yandan oğlunun ölüm tehditleri aldığını öne süren baba İsmet Şensoy, "Kaan'ın aldığı tehditlerden dolayı ben, savcılığa dilekçe verdim. Savcılık, oğlumu koruma eşliğinde cezaevinden çıkardı. Kaan'ı yalnız kalmaması için uyardım. Kapıcılara da tembih ettim; 'İçeriye kimseyi almayın, biri gelirse beni uyarın' dedim. Kaan beni dinlemedi. Bizimle oturamayacağını söyledi. Başiskele Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Kaan'ın tehdit edildiğini söyledim" dedi.


Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş

Kaynak: DHA

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