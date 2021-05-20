Katı atık ve yeşil vadi su birliği toplandı

Belediyeler Birliği Katı Atık ve Yeşil Vadi Su Birliğinin Olağan Toplantıları Belediyemiz meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Olağan toplantısı, Birlik Başkanvekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alanPlan ve Bütçe Komisyonundan Gelen 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporunun Okunması ve Görüşülerek Oylandı .

Yeşil Vadi Su Birliği Olağan Toplantısı da belediyemiz meclis toplantı salonunda birlik üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yeşil Vadi Su Birliği Başkanvekili Hafize Şimşek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Plan ve Bütçe Komisyonundan Gelen 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporunun Okunması ve Görüşülerek Oylandı .

Kaynak: Bültenler