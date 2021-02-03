ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu
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ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

03.02.2021 00:24 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:02
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en çekici kadını seçilen ABD'li model Kate Upton, bir iç giyim markasıyla yaptığı çekim sonrası olay oldu. Markanın iç çamaşırlarıyla poz veren güzel model, sosyal medya kullanıcılarının nefesini kesti.

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en çekici kadını seçilen ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, ekim ayında kızı Genevieve Upton Verlander'ı kucağına almıştı. Çocuğu için podyumlardan bir süre uzak kalan 28 yaşındaki güzel model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bir İtalyan iç giyim markasına modellik yapan Kate Upton, çekim sırasında aldığı fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Çiçek desenli iç çamaşırlı fotoğraflarıyla güzelliğinden ve eski formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen güzel model, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu
Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu
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