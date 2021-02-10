KASTAMONU - Erken doğan buzağılarını "hasta olmasın" diye evlerine aldı
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KASTAMONU - Erken doğan buzağılarını "hasta olmasın" diye evlerine aldı

10.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:52

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Çelik ailesi, erken doğan buzağılarını hasta olmaması için evlerine alarak bakımını özenle gerçekleştiriyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Çelik ailesi, erken doğan buzağılarını hasta olmaması için evlerine alarak bakımını özenle gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı Anbarcılar köyünde yaşayan Ayşe ve Ramazan Çelik çiftine ait inek, erken doğum yaptı.

Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Çelik ailesi seferber oldu.

Veteriner hekimin tavsiyesi üzerine hayvanı evine alan Çelik çifti, "Ayşegül" adını verdiği buzağıyı oturma odasında sobanın yanında yatırıyor, bezleyip biberonla besleyerek büyütüyor.

Çelik çifti, buzağıyı zaman zaman da dışarıya çıkartıyor.

Ayşe Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının 10 günlük olduğunu söyledi.

Buzağıyı çok sevdiklerini dile getiren Çelik, "Doğduktan sonra enfeksiyon aldı. Veterinerin de tavsiyesiyle eve getirdik. O yüzden evde bakıyorum." dedi.

Buzağıyı iyileştikten sonra annesinin yanına götüreceğini anlatan Çelik, "Çok şükür düzeldi. Biberonla süt veriyorum. 9 torunum var, bununla 10 oldu. Sürekli başındayım, bırakıp gidemiyorum." diye konuştu.

KASTAMONU - Erken doğan buzağılarını 'hasta olmasın' diye evlerine aldı
KASTAMONU - Erken doğan buzağılarını 'hasta olmasın' diye evlerine aldı
KASTAMONU - Erken doğan buzağılarını 'hasta olmasın' diye evlerine aldı
KASTAMONU - Erken doğan buzağılarını 'hasta olmasın' diye evlerine aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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