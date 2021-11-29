Kastamonu ve Sinop orman işletme müdürleri Boyabat'ta toplandı - Haberler
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Kastamonu ve Sinop orman işletme müdürleri Boyabat'ta toplandı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Kastamonu ve Sinop orman işletme müdürleri Boyabat'ta toplandı

Kastamonu ve Sinop Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı Orman İşletmelerinin şube müdürleri Boyabat'ta düzenlenen toplantıda buluştu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Sinop Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı Orman İşletmelerinin şube müdürleri Boyabat'ta düzenlenen toplantıda buluştu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir ve her iki bölge müdürlüğüne bağlı işletmelerin şube müdürleri Boyabat ilçesinde bir araya geldi.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ek hizmet binasını hizmete açan heyet, daha sonra Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde toplantı yaptı.

Toplantıda, 2021 yılı değerlendirildi, 2022 yılı vizyon ve misyonları masaya yatırıldı.

Kastamonu ve Sinop orman işletme müdürleri Boyabat'ta toplandı

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AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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