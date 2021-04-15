Kastamonu Valisi Çakır: İnsanların yüzde 60'ı sokakta amaçsızca geziyor
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Kastamonu Valisi Çakır: İnsanların yüzde 60'ı sokakta amaçsızca geziyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ - Haberler | Güncel
Kastamonu Valisi Çakır: İnsanların yüzde 60'ı sokakta amaçsızca geziyor

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, vaka sayısı en çok artan iller arasında yer aldıklarını belirterek, "Vatandaşımız, ramazan ayında evlerinde ibadetlerini yapsınlar.

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KASTAMONU Valisi Avni Çakır, vaka sayısı en çok artan iller arasında yer aldıklarını belirterek, "Vatandaşımız, ramazan ayında evlerinde ibadetlerini yapsınlar. Zorunlu olmadıkça lütfen kimse dışarıya çıkmasın. Ramazan ayında sokakta gezen insanların yüzde 50'si, 60'ı amaçsızca geziyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en fazla vaka artışı olan illeri paylaştığı grafikte Kastamonu 6'ncı sırada yer aldı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da, vaka sayısı 100 bin nüfusta 453,00'dan 653,33'e yükseldi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, katıldığı programda, kentin vaka sayıları en çok artan iller arasında yer aldığını söyledi. Vatandaşları sürekli ikaz ettiklerini anımsatan Vali Çakır, "'Biz hareketliliğimizi azaltmazsak, vatandaşlarımızın desteğini üst seviyede almazsak, sadece kolluk marifeti ile dengeleyemeyiz' diye sürekli ifade etmiştik. İlimizdeki mutant virüs oranının oldukça yüksek seviyelerde olduğunu dikkate alırsak, maalesef bununla alakalı yayılım hızı çok yüksek" dedi.

'KENDİMİZİ EVE KAPATALIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıkladığını hatırlatan Vali Çakır, "Bu kararlar bizim gibi yüksek oranlı illerde beklenen kararlardı. Bu kararlar ile özellikle ramazan ayında biraz rahatlama olacak. Tabii vatandaşlarımızın süreç uzadıkça ilgi ve alakalarında bir gevşeme oluyor, bunun da farkındayız. Ama şu an yüksek vaka oranları, hastaneye yatışlar demek. Onun için mevcut yasaklamaları kullanarak, vatandaşımız ramazan ayında evlerinde ibadetlerini yapsınlar. Zorunlu olmadıkça lütfen kimse dışarıya çıkmasın. Ramazan ayında sokakta gezen insanların yüzde 50'si, 60'ı amaçsızca geziyor. İşi olan iş yerini açan insanlarımıza bir şey demiyoruz. Ramazanda biraz daha kendimizi eve kapatalım. Ramazan şartları ve mevcut kısıtlamalar ile beraber inşallah daha iyi rakamlar göreceğiz" diye konuştu.


Kastamonu Valisi Çakır: İnsanların yüzde 60'ı sokakta amaçsızca geziyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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