KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü
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KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Gemiye iş makinelerinin yüklenmesi Geminin hareket etmesi KASTAMONU - Kastamonu'da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürüldü.

Gemiye iş makinelerinin yüklenmesi

Geminin hareket etmesi

KASTAMONU - Kastamonu'da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürüldü.

KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü
KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü
KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü
KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü - Haberler
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