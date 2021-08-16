KASTAMONU - Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü

Gemiye iş makinelerinin yüklenmesi Geminin hareket etmesi KASTAMONU - Kastamonu'da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürüldü.