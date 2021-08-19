KASTAMONU - Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi
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KASTAMONU - Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri kullanıldı.

KASTAMONU - Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi
KASTAMONU - Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi
KASTAMONU - Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi
KASTAMONU - Selin ardından Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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