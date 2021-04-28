Son dakika gündem: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde anne ile kızının hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'a ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Raşit ve Süleyman Yılmaz kardeşlerin ortak kullandığı ev ile Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazın kullanılan eve sıçradı. Yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Yangında Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz (60) ile kayınvalidesi Fatma Yılmaz (90) hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Mevlüt Yılmaz ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, yanan evden çıkartılan Cemile ve Fatma Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Türk Kızılay Kastamonu Şubesince mağdurlara yiyecek ve yaşam malzemesi yardımı yapıldı.

"Kısa süre içerisinde 3 eve sıçradı"

Köye gelen Vali Avni Çakır, olayla ilgili bilgi alarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Çakır, gazetecilere, yangının dün saat 21.30 sularında çıktığını söyledi.

Alevlerin kısa sürede yayıldığını belirten Çakır, "Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde 3 eve sıçradı. Yarım saat içinde Pınarbaşı Belediyesi ve ilgili kuruluşlardan takviye gelmesine rağmen maalesef evler yandı. Bu evlerin birinde oturum vardı. Yangında 90 yaşında bir teyzemizle kızı hayatını kaybetti." dedi.

Yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini dile getiren Çakır, "Arkadaşlarımızın ilk tespiti, yangının kapı girişindeki elektrik panosunda meydana geldiği yönünde. Kapı girişindeki panodan çıktığı için biraz da korku ve yaşlılığın verdiği etkiyle kaçma fırsatı bulamadılar. Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet olarak tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yanan evlerin yerine en kısa sürede yenilerini yapacağız. Şu an barınma sorununu da çözdük." diye konuştu.

Çakır, Kastamonu'daki evlerin elektrik tesisatının eski olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kastamonu'da elektrik panolarında yenileme ihtiyacı olan 190 bine yakın bina var. Bununla ilgili elektrik idaresi ile sürekli görüşüyoruz. Onlar binaların dış yüzüne kadar hatları yapıyorlar ama binaların içi vatandaşımıza ait. Daha önce ORKÖY kapsamında bir uygulama başlamış ama maalesef vatandaşlarımızın sadece yüzde 25'i buna başvurmuş. Vilayet olarak tekrar bir çalışma başlattık. İmkanı olan vatandaşlarımız kendi imkanları ile imkanı olmayanlar için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kampanya başlatıyoruz. Evinin elektrik tesisatını yenilemek isteyen, ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz."

İldeki köylerin genellikle yazın dolmaya başladığına işaret eden Çakır, "Böyle olunca da kalıcı masraf yapmaktan maalesef kaçınıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyetini artırıcı çalışmalara özen göstereceğiz. Bir yangın çıkması durumunda bu sadece kendi eviyle kalmıyor. Kastamonu'daki yapılaşmanın dip dibe ve ahşap olması nedeniyle birden fazla eve zarar veriyor. O yüzden bu hassasiyetin oluşması lazım. Bununla alakalı bu sene yoğun şekilde bilinçlendirme ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım çalışması yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da köyde akşam saatlerinde yangın çıktığını anlattı.

Haberi alır almaz belediye, orman işletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle köye giderek söndürme çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını aktaran Yaşar, "İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

"Yaşlı oldukları için atlayamamışlar"

Demirtaş Köyü Muhtarı Salim Davut ise yangının çok kısa sürede ikinci ve üçüncü eve sıçradığını ifade etti.

Yangının çıktığı eve ilk olarak bir komşunun ulaştığı bilgisini veren Davut, şöyle devam etti:

"Komşu gelmiş. Merdivenden evin ön kapısının olduğu yere çıkmış 'kurtarabilirim' diye ama kurtaramamış. Alevler üzerine gelince arka bahçedeki balkon tarafına dolanmışlar. Merdiven dayamışlar arka balkona. 'Atlayın aşağı' demişler ama yaşlı oldukları için atlayamamışlar. Onlar da yukarı çıkıp alamamışlar. Bir şey yapamamışlar, bir anda alevler yayılmış."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor