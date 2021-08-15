Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.

Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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