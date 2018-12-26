Kastamonu İhsangazi'de Okullar Tatil Edildi

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilköğretim okullarıyla liselerde eğitime bir gün ara verildi.

İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaları dikkate alarak öğrencilerimizin güvenliği için İhsangazi ilçemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyunun dikkatine" dedi.

Buna göre, İhsangazi ilçesinde bugün eğitim veren tüm okullar bir gün süreliğine tatil edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA