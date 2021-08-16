KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor
Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine çayında temizlik çalışmaları İş makinalarının yoğun temizlik çalışmaları Kurulan seyyar köprüden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor.
Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine çayında temizlik çalışmaları
İş makinalarının yoğun temizlik çalışmaları
Kurulan seyyar köprüden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya