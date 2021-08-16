KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor
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KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine çayında temizlik çalışmaları İş makinalarının yoğun temizlik çalışmaları Kurulan seyyar köprüden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine çayında temizlik çalışmaları

İş makinalarının yoğun temizlik çalışmaları

Kurulan seyyar köprüden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde taşan Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor.

KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Ezine Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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