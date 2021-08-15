Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kastamonu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut için düzenlenen cenaze törenine ailenin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı. 4 yaşındaki Bulut'un naaşı kılınan kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı