Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
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Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi

Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kastamonu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut için düzenlenen cenaze törenine ailenin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı. 4 yaşındaki Bulut'un naaşı kılınan kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. - ANKARA

Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi
Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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