Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 ayrı davanın görülmesine devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar, açığa alınan asker Abdulmecit K, meslekten ihraç edilen hemşire Zerrin Z, kapatılan Fatih Üniversitesi yurtlarında çalışan İbrahim Z. ile babası Enver Z. ve avukatları katıldı.

Abdulmecit K. savunmasında kod adı kullanmadığını öne sürdü.

Örgüt üyesi olmadığını iddia eden Abdulmecit K, "Murat" diye bir kod ismi kullanmadım. Ben sürekli bu örgütten kaçmaya çalıştım. Onlardan uzak durdum." dedi.

Zerrin Z. de suçsuz olduğunu ve örgütle bir bağının bulunmadığını ifade etti.

Kapatılan Fatih Üniversitesi yurtlarında çalışan İbrahim Z. ve babası Enver Z. de suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, İbrahim Z. ve babası Enver Z'nin beraatine karar verdi.

Duruşmalar diğer sanıkların dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.