Kastamonu'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kastamonu'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Burak Dağ idaresindeki 33 AGG 971 plakalı otomobil, Çankırı- Kastamonu kara yolu Ilgaz Tüneli mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 18 AU 707 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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