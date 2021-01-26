Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan çatı yangını, büyümeden söndürüldü.

Merkez Mahallesi Bozkurt Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine yangına Bozkurt ve Abana Belediyesi itfaiyesi ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz