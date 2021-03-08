KASTAMONU - Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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KASTAMONU - Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

08.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:27

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan aile, evin önünde oynarken ortadan kaybolan çocukları Enes Muhammed Alev'i aramaya başladı.

Evlerinin yan tarafındaki su kuyusunun çevresinde çocuklarının ayakkabısını bulan aile durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin suyun bir bölümünü boşaltmasının ardından kuyuya inen bir vatandaş çocuğun cansız bedenini çıkardı.

Ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KASTAMONU - Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
KASTAMONU - Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
KASTAMONU - Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
KASTAMONU - Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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