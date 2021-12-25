Kastamonu'da sahil yolunda heyelan

KASTAMONU'nun Cide ve Doğanyurt ilçeleri arasındaki sahil yolu, 45'inci kilometrede meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cide ile Doğanyurt ilçeleri arasındaki sahil yolunun 45'inci kilometresinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı. Karayolları 154'üncü Cide Şefliği'nden yapılan açıklamada, "Sabah 09.00 gibi meydana gelen heyelana ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Sahil yolunun ulaşıma açılması için olay mahallinde çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir" denildi.