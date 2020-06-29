Kastamonu'da "oyuncak kütüphanesi" yapılıyor
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Kastamonu'da "oyuncak kütüphanesi" yapılıyor

Kastamonu'da, çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği oyuncak kütüphanesi ile çocuk bakımevinin yapımına başlandı.

Kastamonu'da
29.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:36

Kastamonu'da, çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği oyuncak kütüphanesi ile çocuk bakımevinin yapımına başlandı.

Kastamonu Entegre Firması ile Belediye arasında 2 çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi yapılması yönünde 13 Mart'ta imzalanan protokolün ardından çalışmalara başlandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzeykent Mahallesi'ne yapılacak çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesinin 1298 metrekare kapalı, 1342 metrekare açık alana sahip olacağını söyledi.

Bakımevinin 100 öğrenci kapasitesine sahip olacağını ifade eden Vidinlioğlu, oyuncak kütüphanesinde ise oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimi ile personel biriminin yer alacağını belirtti.

Yapım çalışmalarının Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü anlatan Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Projemizi daha önce açıklamış ve 2 çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi yapacağımızı ifade etmiştik. Oyuncak kütüphanemiz ile çocuk bakımevimizi Kuzeykent Mahallemizde, diğer çocuk bakımevimizi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde yaparak hizmete sunacağız." dedi.

Kuzeykent Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını kaydeden Vidinlioğlu, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok özel bir proje. Özellikle oyuncak kütüphanesi çocuklarımız için çok önemli. Bu projemiz sayesinde çocuklarımız birlikte oynama alışkanlığı kazanacaklar. Hem içeride, hem dışarıda oyun alanımız olacak. Çocuklarımız kitap alır gibi oyuncak kütüphanemizden oyuncak alacaklar, evlerine götürecek ve oynadığı zaman da geri bırakacak. Ekonomik olarak da ailelere büyük katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

Manşet

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