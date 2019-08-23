Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, İnönü Mahallesi Taşköprü yolunda karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Şükriye Topaçoğlu'na çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaçoğlu, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Topaçoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.