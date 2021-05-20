Kastamonu'da orman yangını (2)
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Kastamonu'da orman yangını (2)

Kastamonu'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIOrman yangını, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının kontrol altına alınması ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Köylülerin de desteğiyle soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangına rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin neden olduğu ileri sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kastamonu'da orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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