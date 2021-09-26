Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mantar toplarken kaybolan Osman Yıldırım'ı (64) arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mantar toplarken kaybolan Osman Yıldırım'ı (64) arama çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alana giden Yıldırım, bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı.

Ormanlık alanda Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları akşam saatlerinde jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan Azdavay ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla Yıldırım'a ulaştı. Ormanın içinde olduğunu ama yönünü bulamadığını söyleyen Yıldırım'ın bir süre sonra şarjı bittiği için telefonu kapandı.

Jandarmanın yanı sıra arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı - Haberler
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