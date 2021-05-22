Son dakika haberi! Kastamonu'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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Son dakika haberi! Kastamonu'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kastamonu'da bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Kastamonu'da bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Yürekveren köyünün Dere Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Şevket Pideci, bir köpeğin saldırısına uğradı.

Kafası, gözü, kolu ve sırtından yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba Hakkı Pideci, AA muhabirine, oğlunun kafasında çatlaklar, gözünde ve vücudunun diğer yerlerinde yaralar olduğunu söyledi.

Ameliyat edilen oğlunun tedavisine serviste devam edildiğini ifade eden Pideci, "Gözünde herhangi bir hasar kalıp kalmadığı ilerleyen zamanda belli olacak." dedi.

Son dakika haberi! Kastamonu'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Son dakika haberi! Kastamonu'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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