Kastamonu'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kastamonu'da, bin 100 kısa dönem er için yemin töreni düzenlendi.



Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende 367. dönem ikinci grup kısa dönem erler yemin etti.



Törende eğitimde başarılı olan, birliğe ilk katılan erler ve aileleri ile eğiticilerine Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Garnizon Komutanı Personel Albay Saadettin Yıldız, Belediye Başkanı Vekili Eşref Can ve Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı tarafından hediyeler verildi.



Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Ergün Cebeci, burada yaptığı konuşmada, vatan görevin önemine değindi.



Ülkenin, vatani görevini yapanların omzunda yükseleceğini dile getiren Cebeci, "Kınalar yakarak vatan görevine gönderdiğiniz yiğit evlatlarınız temel askerlik eğitimini tamamlayarak karşınızda dimdik ayakta. Sizlerin evlatlarınıza gösterdiğiniz ilgi ve özeni bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm silahlı kuvvetleri personeline gösterileceğinden emin olabilirsiniz." dedi.



Askerlerin omuz omuza vatan için yemin ettiğini aktaran Cebeci, "Sizden önceki arkadaşlarınızdan devraldığınız bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. Bayrağımız kutsal vatan topraklarında ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



Tören geçişinin ardından aileleri, askerlerle bir araya gelerek özlem giderdi.