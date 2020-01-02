Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi
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Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 9 gündür haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi.

02.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:32
Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi

'nun ilçesinde 9 gündür alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi.

Ayvatlar köyünde ailesiyle yaşayan ve eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarı yaptığı alzaymır hastası 'ın (60) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile komandoların 9 gündür yürüttüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Kaynak: AA
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