Kastamonu'da kardan etkilenmesin diye kapalı alana çekilen otomobilin üzerine çatı çöktü
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Kastamonu'da kardan etkilenmesin diye kapalı alana çekilen otomobilin üzerine çatı çöktü

22.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:26
Kastamonu'da kardan etkilenmesin diye kapalı alana çekilen otomobilin üzerine çatı çöktü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar yağışından etkilenmemesi için kapalı alana çekilen otomobil, aşırı kardan çöken çatının altında kaldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar yağışından etkilenmemesi için kapalı alana çekilen otomobil, aşırı kardan çöken çatının altında kaldı.

İlçede yaşayan Namık Tiftikçi, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 AAC 771 plakalı otomobilini korumak için bir sosyal tesisin kapalı alanına park etti.

Tiftikçi'nin otomobilini park ettiği yerin çatısı, kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Çatının altında kalan aracın tavan kısmı ezildi.

Durumu Bozkurt Belediyesine bildiren Tiftikçi, otomobilin, çöken çatının altında kaldığını söyledi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden çıkartılan otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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