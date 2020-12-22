KASTAMONU - Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçenin Ortasökü, Koşmapınar, Anbarcılar, Şeyhoğlu, Tezcan ve Dursungibi köyleri beyaz örtü ile kaplandı.

Karla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölge, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Demir, AA muhabirine, kar yağışının ara vermesi ile oluşan manzaraları çekmenin doyumsuz bir keyif sunduğunu söyledi.

Bölgenin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirten Demir, "Karadeniz'in kıyısındaki bu muhteşem bölge her mevsim ayrı güzel. Yazın yeşili, sonbaharda kırmızıdan sarıya çalan hazan renkleri, kışın ise beyazı ile büyülüyor. Kar buraya çok yaşıyorum. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz