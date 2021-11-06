Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

İnebolu-Abana kara yolunda otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İnebolu-Abana kara yolunda otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Satılmış Bulak yönetimindeki 37 FA 808 plakalı otomobil, İlişi köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sinan Çelebioğlu'nun kullandığı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Kadir Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title