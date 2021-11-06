Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
İnebolu-Abana kara yolunda otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İnebolu-Abana kara yolunda otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Satılmış Bulak yönetimindeki 37 FA 808 plakalı otomobil, İlişi köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sinan Çelebioğlu'nun kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.