Kastamonu'da kablo hırsızlığı öğrencileri mağdur etti
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Kastamonu'da kablo hırsızlığı öğrencileri mağdur etti

29.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:52
Kastamonu'da kablo hırsızlığı öğrencileri mağdur etti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kablo hırsızlığı yüzünden bir mahallenin telefon ve internet hattı kesilince uzaktan eğitim alan öğrenciler mağdur oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kablo hırsızlığı yüzünden bir mahallenin telefon ve internet hattı kesilince uzaktan eğitim alan öğrenciler mağdur oldu.

Yeni Mahalle'nin telefon ve internet iletişimini sağlayan bakır kablolar, yaklaşık 15 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce direklerden kesilerek çalındı.

Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahallede yaşayan ve internet olmadığı için EBA derslerine katılamayan 10 öğrenci, bir an önce hattın bağlanmasını bekliyor.

Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Keleşoğlu, AA muhabirine, internet kablolarının hırsızlar tarafından çalınması nedeniyle yaklaşık 10 öğrencinin iki haftayı aşkın uzaktan eğitimden yararlanamadığını söyledi.

Öğrencilerin mağdur olduğuna işaret eden Keleşoğlu, "Yetkililerden bu sorunumuza acil çözüm bekliyoruz." dedi.

Lise öğrencisi Gözde Kürekçi ise, "Hırsızların kabloyu çalması nedeniyle 15 gündür derslerimize giremiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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