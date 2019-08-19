Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

19.08.2019 09:42

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas Üstündağ (44) yönetimindeki 34 BZ 9328 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Yazıçam mevkisinde, Süleyman Aydın'ın (37) kullandığı 34 AC 7346 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Tahsin (63) ve Tülin Üstündağ (43) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA