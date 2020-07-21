Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
21.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:33
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muhammer Kökmen (40) ile Mustafa Yavuz (36) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobiller, Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada Kökmen olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa ve Abdullah Yavuz (27) ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA