Kastamonu'da heyelanda bozulan yollar yeniden yapılıyor

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Cide ilçesinde heyelan sonrası çöken yollarda incelemelerde bulundu.

Özel İdareye bağlı ekiplerinde eşlik ettiği Genel Sekreter Karahasan, ilk olarak Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan ile birlikte Şenpazar Kaymakamlığı binasında teknik toplantı gerçekleştirdi. Buradaki toplantının ardından Karahasan, heyelan sonrası çöken yolları yerinde görmek için Loç Vadisine hareket etti. Bölge Muhtarları ile AK Parti Cide İlçe Başkanı Mustafa Aygen ve AK Parti İl Encümen Üyesi Mehmet Arif Özdemir'in de katıldığı gezide Genel Sekreter Karahasan, heyelan nedeniyle ulaşımın zorlandığı grup yolundaki çalışmaların hızlandırılarak bitirilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Heyelanlı yollarda incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Karahasan, "Cide, Kastamonu coğrafyasında bizim göz bebeğimiz, sahil ilçemiz, turizm ilçemiz, çok önemli ve tarihi bir ilçemiz. Dolayısıyla bizim görev alanlarımızda yer alan kırsal kesimde ki yolları geziyoruz. Cide ilçemiz aynı zamanda heyelanında bol olduğu bir bölge, heyelan olan yollarımızı geziyoruz. Heyelan bilindiği gibi sürekli olagelen bir doğa olayı birkaç yere baktık daha da bakacağız en kısa sürede bunları çözeceğiz" dedi.

KÖYDES ödenekleriyle birlikte yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyleyen Karahasan, "Özel İdarenin birlikler için ortaya koymuş olduğu bir projeksiyon var. Bu kapsamda birliklere biz 9 ay süre ile personel desteği veriyoruz. İlçenin büyüklüğüne göre kontenjanları var. Bu bütün ilçeler için de geçerli tabii ki. 9 ay çalışma süresinin bedeli Özel İdare tarafından birliklere aktarılıyor. Geriye kalan 3 ayda KÖYDES ödenekleri tarafından tamamlanıyor. Dolayısıyla birliklerin özel idare iş birliği içerisinde KÖYDES ödeneklerini de bu işin içine katarlarsa bu çalışanlarımızın 12 ay boyunca hiçbir sıkıntısı kalmayacaktır. Bu işin bir ucundan da KÖYDES ödenekleri tarafından birliklerin tutması daha doğrusu kaymakamların bu işe destek vermesi gerekiyor. Önemli olan bunları kalıcı hale getirmek, bu da yasalarla olur. Biz bu noktada bir rapor hazırladık Cumhurbaşkanlığına sunduk önümüzde ki dönemde aynı bu bizim sürekli işçi statüsünde olduğu gibi ilçelerde çalışanlarında bu statüye kavuşması hele ki bizim gibi illerde sorunu kökten çözecek diye umut ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu'da il genelinde 7 adet çöp kamyonunun faaliyette olduğunu belirten Karahasan, "Biz bu hizmete başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. Bu çöp kamyonlarımız haftanın 5 günü ve her gün bir rota olmak üzere, çalışabilecekleri maksimum seviyede çalışıyorlar. Yani bu hadisenin halledilmesi için 2 hususun çözülmesi lazım, 1.si çöp kamyonlarının sayısının arttırılması lazım diğeri ise bunun bize getirmiş olduğu bütçeyi ayarlamak lazım. Biz şu anda bu coğrafyada 7 kamyonla çalışıyoruz, bu noktada da 7 kamyonun çalışabileceği bir program yaptık. Nedir bu program, önceliğimiz nüfusu 250 ve üstü olan köylerimiz bu rotalarımızı ona göre belirledik. İkinci aşamada turizm anlamında hizmet veren köyler, üçüncü ortaya koymuş olduğumuz hadisede bu ana güzergah rotalarımıza yakın olan 1 kilometre bandında olan köylerimiz. Şu an ki çalışma teknik kapasitemizin boyutu bu. Tabii bunu biz yıllar geçtikçe arttıracağız, hem çöp kamyonu sayımızı arttırarak hem karşısına bütçeyi koyarak. Tabii önemli bir faktörde çöp konteynırı, yani bu hizmetin en önemli ayağı da o. Bir taraftan da çöp konteynırı alıyoruz bu hizmet daha yaygınlaşarak tüm coğrafyaya yaygınlaşacak. Ben buna ayrıca özel bir önem veriyorum, çevre hassasiyeti çok önemli. Çevreyi temiz tutmalıyız, biz çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak zorundayız. Atıkların kesinlikle dere yataklarına, boşluklara çevreye atılmaması lazım. Atıkların çöp konteynırlarında toplanması lazım, dolayısıyla muhtarların da bu konuya hassasiyetle destek vermesi gerekir. Kastamonu bana göre doğa turizminin doğanın en güzel yörelerinden bir tanesi, onun için bir çöp hizmeti demek tek elden özel idarenin ya da bir kurumun üstlenip yapacağı bir konu değil" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA