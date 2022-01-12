Kastamonu'da fırtına: Dalgalar sahili dövdü

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Denizde 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 metreyi bulan dalgalar sebebiyle balıkçılar, barınaklarına dönmek zorunda kaldı. Dev dalgalar ise sahili dövdü. Fırtına sebebiyle denizin üzerinde köpükler birikirken, denizin rengi ise kahverengine büründü.

(Erdem Demirci-İHA)