Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
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Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu

Kastamonu Taşköprü'de domuzlara karşı tarlasını korumaya giden adam, hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
14.06.2020 00:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:49

Taşköprü'ye bağlı Akçakese köyü Burçak mevkisindeki tarlasına domuzlara karşı korumak için giden Musa Korkmaz'ın (56) eve dönmemesi üzerine eşi kendisini aramaya gitti.

EŞİ ÖLÜ HALDE BULDU

Tarlada eşini vurulmuş halde bulan kadın durumu jandarmaya bildirdi. Tüfeğiyle yanlışlıkla kendini vurduğu düşünülen Korkmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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