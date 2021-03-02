Kastamonu'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

02.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:26
Kastamonu'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da yaklaşık 6 metreden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da yaklaşık 6 metreden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kışla Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı 37 LC 467 plakalı otomobil, demir korkulukları kırarak Karaçomak Deresi'ne düştü.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ulaşmak için ambulansla derede yaklaşık 2 kilometre ilerledi.

Yaralı, ekiplerce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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