Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
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Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi.

Arkadaşlarıyla dün denize giren Serhat Özcan'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalara Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katıldı.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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