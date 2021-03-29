Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ahşap evlerin bulunduğu alanda çıkan yangında, iki ev kullanılmaz hale geldi.

Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ahşap evlerin bulunduğu alanda çıkan yangında, iki ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde Hüseyin Çıra ve Ali Osman Demir'e ait evlerde yangın başladı. Sobadan çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangında evleri büyük oranda yanan aileler, belediye tarafından mahallede bulunan başka bir eve yerleştirildi. Yangın hakkında jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Bahar Candan Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:10:50. #1.14#
title