Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
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Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu

09.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:55
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu

KASTAMONU'nun Abana ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 2 mahalleye sıçrayan yangın nedeniyle 3 ev kül oldu.

KASTAMONU'nun Abana ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 2 mahalleye sıçrayan yangın nedeniyle 3 ev kül oldu.

Abana ilçesine bağlı Çayırcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle önce Çayırçık Mahallesi'ne daha sonra da Hacıveli Mahallesi'ndeki evlere sıçradı. Bunun üzerine her iki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürülen yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesinde incelemeede bulundu. Vali Çakır, "Çayırcık ve Hacıveli mahallelerinin ortak noktasında sebebi şu an için belli olmayan ama aşırı rüzgardan dolayı elektrikle alakalı olabileceğini düşündüğümüz bir yangın çıktı. Arkadaşlarımız konunun değerlendirmesini yapıyor" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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