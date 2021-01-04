Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
04.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:45
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Tezcan köyü merkez mahallesinde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz