Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

04.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:45
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Tezcan köyü merkez mahallesinde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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